Eine Irrfahrt

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal das Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Frühstück, die erste herrliche Mahlzeit. Der Tisch so bunt von all den Köstlichkeiten. Frische Erdbeeren, Zitronenscheiben, halbierte Tomaten, Gurkenscheiben, Möhrchen, Kräuter, Spiegeleier, Paprikamus, poröser, heller, saftiger Schafskäse, Kaffee in Senfgläsern, Brot, auf einem flachen Dosendeckel geschnitten, Milch, Tee. Dann werden systematisch Second-Hand-Läden angesteuert und durchwühlt, während ich die Umgebungen erkunde, mit Leuten dies und das berede.

Alle drei verlassen sie jubelnd den ultimativen Laden für gebrauchte Klamotten. Jede zeigt her, was sie für niemals mehr als drei Euro erworben haben. Blusen, Hemden, T-Shirts. Cool Caro trägt eine neue gelbe Jacke, Aktive Augusta eine aus reiner Seide mit deutscher Waschanleitung. Jede für sich sieht in den Kleidern wunderschön neu angezogen aus. Ich schieße Fotos von...