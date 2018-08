Andrea Nahles, die Kinderbibel, das Beten, die Bunte, der Sozialismus und ich

Wenn es mit der Politik nicht läuft, wird der Politiker privat, und das selbstverständlich öffentlich. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat dem Analphabetenblätterblatt Bunte in der Ausgabe vom 16. August ein Interview gegeben, in dem sie, wie es heißt, »ihre private Seite zeigt und auch über ihre Tochter und über das Ende ihrer Ehe spricht«, das sie im Jahr 2016 öffentlich bekanntgab. Ob eine solche Maßnahme geeignet ist zu verhindern, dass die SPD in »Politbarometer« genannten kommentierten Tortengrafiken demnächst unter »andere« fällt?

Erwartbar war die Kungelei mit Nullmedien – es gibt ja auch quasi kaum noch andere –; dennoch war ich ein wenig betrübt, denn Frau Nahles hatte im Jahr 2007 oder 2008 ein von mir gesprochenes Hörbuch – Bill Buford: »Hitze« – öffentlich gelobt. Entweder hatte ich alles falsch gemacht, oder Frau Nahles hatte doch Geschmack? Ich entschied mich für die zweite Sichtweise. Die Entwicklung danach aber zeigte und zeigt immer de...