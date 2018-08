Das halbierte Tambourin

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal das Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Prima Prishtina und seine Einwohner interessieren mich wie andere Städte, ich gehe da ohne Vorurteil als Schreiberling hin, beginne meine Erkundungen, versuche, mich einzuleben und möglichst wie einer von denen zu werden, die dort leben. Dabei bin ich überall nur zu Gast. War Gast in Oberlin (Ohio, USA) und Gast in Dresden, Jena, Magdeburg, Schöppingen, Lohme auf Rügen, dort als Gemeindeschreiber. Und Gast in Venedig bei Temperaturen, bei denen ich daheim nicht aus dem Haus gehe. Ich setzte mich der Glut aus, um die Stadt der Verliebten intus zu haben, von der schmalsten Gasse zu wissen, in welche andere Gasse sie mündet.

In Prima Prishtina ist etwa Mutter Theresa als Skulptur zu entdecken. Ein Elternteil stammt von hier. Und schon sind wir am Theater. In wechselndem Licht wird ein Wasserspiel aufgeführt. Aus Bodenlöchern s...