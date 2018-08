Kartoffelernte

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal das Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Ich habe keinen Stadtplan, lasse mich treiben, von Dingen angelockt, die in keinem Reiseführer stehen. Welche Bedeutung auch immer diese Stadt hier gehabt haben mag in früheren Zeiten, nichts davon ist mehr vorhanden. Was ist, ist einzig der irre zu nennende Verkehr, und dieses Chaos nimmt immer weiter Überhand. Ein großes Problem vieler Städte in Kirre Kosovo, die Knotenpunkte sind und Durchgangsorte.

Von der Rückfahrt aus Biertown Peja nach Prima Prishtina habe ich die Traktoren und ihre quadratischen Anhänger lange im Gedächtnis. Es ist Kartoffelernt...