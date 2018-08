Sachs, Tyszkiewicz

In der »Lindenstraße« ist was los! Jüngere Fans der Dauerserie werden vielleicht enttäuscht sein vom verwandelten »Klausi«. Ältere aber dürften sich freuen, dass Klausi Beimer nun fast wieder so niedlich ist wie vor 33 Jahren, als er in Folge eins als jüngster Sohn der Familie Beimer auf die Bildschirme kam. Innerhalb von drei Monaten hat Moritz A. Sachs, so der bürgerliche Name des Serienstars, 43 seiner vorher 120 Kilo verloren. Zu verdanken ist das seiner Lebensgefährtin und seiner Willenskraft. Am Montag feierte er 40. Geburtstag und fühlt sich pudelwohl – nur die Kostümabteilung hat mehr Arbeit, denn nichts passt ihm mehr, nicht mal die Hüte!

Der Sohn eines Kölner Rechtswissenschaftlers studierte in Dresden Sozialwissenschaften, kam aber von der Schauspielerei nicht los, arbeitete auch als Regieassistent und betreibt ei...