»Brot oder Tod«

»Sie haben kein Blut in den Adern, als was sie uns ausgesaugt haben. Sie haben uns gesagt. Schlagt die Aristokraten tot, das sind Wölfe! Wir haben die Aristokraten an die Laternen gehängt. (…) Aber sie haben die Toten ausgezogen, und wir laufen wie zuvor auf nackten Beinen und frieren.«

Georg Büchner »Dantons Tod«

Als der Konventsabgeordnete Maximilian Robespierre am 27. Juli 1794 mit 21 seiner Anhänger verhaftet und am Folgetag öffentlich guillotiniert wurde, hatte die große Revolution der Franzosen ihren Zenit überschritten. Das verfaulte absolutistische Regime war gestürzt, der Adel seiner Privilegien beraubt, anachronistisch gewordene Reste der feudalen Ordnung waren beseitigt, Kirchengüter und Ländereien geflüchteter Aristokraten nationalisiert und zugunsten der Staatskasse verkauft worden. Von der Enteignung der ehemals privilegierten Oberschicht profitierten aber nicht die Armen auf den Dörfern, die Handwerker und das Subproletariat der Städte, die...