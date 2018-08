Fließende Übergänge

Fünf Meldungen aus der letzten Woche – sie liefern Anhaltspunkte für die Zustände in der ukrainischen Provinz. Erst wurde in Berdjansk der Pensionswirt Witalij Oleschko im Hof seines eigenen Anwesens mit einem Jagdgewehr erschossen. Nach Aussage seiner Freunde war er früher ein Kämpfer des (was nicht dazugesagt wurde: aus Kriminellen rekrutierten) Freiwilligenbataillons »Tornado«. Dann übergoss ein Unbekannter in Gebiet Cherson – das ist die Region am Unterlauf des Dnipro, auf dem Festland nördlich der Krim– eine kiewtreue Aktivistin mit einem Liter Schwefelsäure; die Frau kämpft in einem Krankenhaus um ihr Leben. Dann noch ein Bombenanschlag auf einen Kleinbus, der dem ehemaligen Freiwilligenbataillon »Dnipro« gehörte, in einer Provinzstadt der Zentral-ukraine – der Fahrer, ein früherer Frontkämpfer und Stadtrat der Timoschenko-Partei »Vaterland«, verlor ein Bein und einen Arm. Und am selben Tag, an dem der Kleinbus mit dem Lokalpolitiker in die Luft flo...