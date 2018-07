Scampisalat mit Rucola und Melone

»Hat mich denn niemand lieb?« fragt sich Sid, das Faultier. Seine Familie hat sich nachts klammheimlich weggeschlichen, er muss sich nun allein auf die Reise in den Süden begeben, um dem anstehenden Winter zu entkommen. Es ist eine Frage, die sich in dem animierten Familienfilm »Ice Age« (USA 2002) der Regisseure Chris Wedge und Carlos Saldanha alle Protagonisten stellen könnten, denn alle haben Verlusterfahrungen mit ihren Verwandten machen müssen. Sid also wurde von seiner Familie im Stich gelassen, das Mammut Manni hingegen verlor seine Eltern, weil Menschen sie mit Speeren und Steinen in den Tod trieben. Und Diego, der Säbelzahntiger, kennt von den Kollegen aus seinem Rudel eigentlich nur Habgier, Missgunst und Konkurrenzverhalten. Aber auch Säbelzahntiger brauchen ab und zu ein bisschen Zuneigung.

Sid, Manni und Diego bilden für eine gewisse Zeit eine Schicksalsgemeinschaft, eine Herde, wie Manni einmal sagt, allerdings mit selbst ausgewählten Mitgli...