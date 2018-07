Da wurde der Sportreporter und Journalist Heinz Florian Oertel im vergangenen Jahr 90 Jahre alt. Der Verlag Neues Leben, in dem mehrere seiner Bücher erschienen sind, wollte ihm dazu mit einem heimlich zusammengestellten Band gratulieren. Die Veröffentlichung wurde dann allerdings verschoben. Jetzt ist er da und Fans dürfen sich über eine Sammlung der besten Oertel-Texte freuen.

Der Geehrte war in der DDR die »Stimme des Sports«. Egal ob Eiskunstlauf, Fußball, Wintersport oder Handball, Heinz Florian Oertel kommentierte. Im Gegensatz zu vielen Reportern heute, punktete der in Cottbus Geborene immer mit wichtigen Informationen und interessanten Hintergrundgeschichten. Über einiges, was live über den Äther kam, konnten die Hörer sich schön aufregen, beispielsweise als er bei einem Schwimmwettkampf sagte: »Und jetzt wickeln die Frauen ihre 100 Meter Brust ab …«. Oder als er eine Pirouette der tollen Eiskunstläuferin Gabriele Seyfert kommentierte: »Jetzt dreh...