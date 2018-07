Kurzarbeit wegen krummer Geschäfte

VW hat angekündigt, im Stammwerk Wolfsburg nach den dreiwöchigen Werksferien, die jetzt beginnen, tageweise die Bänder anzuhalten. Der ab dem 1. September für Neufahrzeuge verbindliche Abgasstandardtest WLTP stelle den Konzern vor neue Herausforderungen. »Die Kolleginnen und Kollegen in der TE (Technischen Entwicklung) und der Produktion arbeiten mit Hochdruck daran, die Auswirkungen im Rahmen zu halten«, hieß es in einem Schreiben, das der Vorstandsvorsitzende Herbert Diess am Freitag an die Mitarbeiter verschickt hatte. Auch Betriebsratschef Bernd Osterloh wandte sich an die ...