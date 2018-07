»Soziale nicht gegen Bürgerrechte ausspielen«

Wird Ihre Fraktion im Bundestag von einer homophoben Fraktionschefin geführt?

Ganz klar nein! Wir hatten mit Gregor Gysi und haben heute mit Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht engagierte Mitstreiter für die gemeinsame Sache.

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) behauptet dies jedoch faktisch und hat sich mit einem Brief nicht nur an Wagenknecht, sondern auch an diverse andere Politiker Ihrer Partei sowie an schwul-lesbische Medien wie das Internetportal »Queer.de« gewandt.

Ich habe das zur Kenntnis genommen. Bei allem Respekt: Es würde dem LSVD gut zu Gesicht stehen, sich erst einmal direkt an die Person zu wenden, die er kritisiert, und sich nicht in parteiinterne Flügelkämpfe einzumischen, wie er es mit der Ankündigung getan hat, sich auch an die Parteivorsitzenden wenden zu wollen.

Es geht um folgenden Satz von Wagenknecht: »Weltoffenheit, Antirassismus und Minderheitenschutz sind das Wohlfühl-Label, um rüde Umverteilung von unten n...