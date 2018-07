Pflegenotstand verlängert

Angesichts des Personalmangels in der Kranken- und Altenpflege will die Bundesregierung ein Programm erarbeiten lassen, um die dringend gesuchten Fachkräfte zu gewinnen. Am Dienstag stellten deshalb Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) in Berlin ihre »Konzertierte Aktion Pflege« vor.

Daran beteiligen sollen sich die Länder, Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen und Patientenvertreter. Ziel ist es, Pläne für attraktivere Arbeitsbedingungen vorzulegen – allerdings erst in einem Jahr. Nach Angaben der Regierung gibt es derzeit in der Alten- und Krankenpflege 35.000 unbesetzte Stel...