Innenansicht zu 1968

Wolfgang Lieb war um 1968 Studenten-»Funktionär« und hat später wie viele andere seinen persönlichen »Marsch durch die Institutionen« angetreten. Er hat nun im Pad-Verlag einen sehr lesenswerten Beitrag zur Entmythologisierung und Entdämonisierung der im guten wie im bösen vielfach überschätzten 68er-»Bewegung« veröffentlicht, die, so zeigt sich hier einmal mehr, im Kern oftmals nur zur Veränderung individueller Biographien beigetragen hat. »Für mich als Zeitzeuge und Aktivist dieser ›68er‹«, heißt es bei Lieb, »redeten und schrieben schon in der Vergangenheit allzu viele, die sich über dieses Thema ausließen, wie Blinde von der Farbe, die meisten projizierten nur ihre eigene Gesinnung oder ihre Vorurteile in die damalige Bewegung hinein.«

Der Autor verhehlt nicht, dass seine »ganz subjektive« Darlegung der Ereignisse von Ende 1964 bis einschließlich 1968 kein im strengen Sinn historischer Rückblick sein soll, sondern vor allem ein...