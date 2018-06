»Die EU geht über Leichen«

Nach sieben Tagen des Wartens auf hoher See durfte das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation »Mission Lifeline« am Mittwoch abend in einen maltesischen Hafen einlaufen. Den meisten von der Crew geretteten 234 Menschen, unter ihnen 14 Frauen und vier Kinder, gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Marie Naass, Sprecherin von »Mission Lifeline«, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Sechs der Flüchtlinge würden derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Die Geretteten hatten die ganze Zeit über dicht gedrängt an Deck des kleinen Schiffes ausgeharrt.

Das Schiff hatte in der Nacht zum 22. Juni Menschen aus zwei überfüllten Schlauchbooten aufgenommen, nach Angaben von Naass 19 Meilen von der libyschen Küste entfernt. Die Sprecherin wies zugleich sämtliche gegen die Mannschaft der »Lifeline« von der italienischen und der deutschen Regierung erhobenen Vorwürfe scharf zurück. Die Crew habe sich zu jedem Zeitpunkt an geltendes internationa...