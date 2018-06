Re: Leben vom Überfluss

Warum alle die Tafel brauchen

In Frankreich sind Supermärkte gesetzlich verpflichtet, ablaufende Waren zu spenden, damit weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Start-ups verteilen kommerziell Unverkäufliches an Wohltätigkeitsorganisationen. In Deutschland dagegen ist dies Sache der Ehrenamtlichen. Wie eigentlich alles, oder?

Arte, 19.40

Helmut Schön – ein Leben für den Fußball

Helmut Schön war der erfolgreichste deutsche Fußball-Bundestrainer: Das HR-Fernsehen nimmt den Beginn der Fußball-WM in Russland zum Anlass, an den Mann mit der Mütze zu erinnern.

HR, 22.00

Die Affäre

Als Arztgattin Suzanne bei der Einrichtung ihrer neuen Arbeitsstätte den spanischen Handwerker Ivan kennenlernt, merkt die Mutter zweier halbwü...