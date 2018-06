Rentner neppen

Glauben Sie möglicherweise, das Kino sei unverbesserlich schlecht und verdiene auch nicht den kürzesten Augenblick Ihrer Aufmerksamkeit, weil man ohnehin stets dümmer aus ihm herauskomme, als man hineingegangen war?

Dann ist »Das ist erst der Anfang« (»Just Getting Started«) von Ron Shelton genau der richtige Film für Sie. Eine garantiert unkomische Komödie, die in den USA für den vorweihnachtlichen Rentnermarkt gedacht war, und dort (zu Recht) so verheerende Kritiken bekommen hat, dass man hierzulande offensichtlich nicht einmal daran gedacht hat, sie analog zu verwerten. Statt dessen wirft man sie im Sommer auf den Markt des Mülls, um in der Manier von Neppern, Schleppern, Bauernfängern tolerante Frührentner abzuziehen, wie man so sagt.

Autor und Regisseur Ron Shelton hatte in besseren Zeiten eine Reihe ansehnlicher Sportfilme gedreht – über Basketball (»White Men Can’t Jump«, dt.: »Weiße Jungs bringen’s nicht«, 1992) oder Golf (»Tin Cup«, 1996). Letzte...