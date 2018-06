Akku leer beim Milliardär

Der Hersteller hochpreisiger Elektroautos, Tesla, will Tausende Stellen streichen. Über Twitter teilte der Vorstandsvorsitzende Elon Musk mit, die Angestellten am Dienstag in einer E-Mail darüber informiert zu haben, dass fast jeder zehnte Job wegfalle. Damit will Musk die Kosten drücken und Gewinne steigern. Die betroffenen Mitarbeiter würden in den nächsten Tagen informiert. Die Zahl der Beschäftigten sinke dadurch auf rund 37.000. Die Produktionsziele des Hoffnungsträgers Model 3 seien durch den Kahlschlag in den nächsten Monaten nicht gefährdet, betonte der Milliardär. Bis Ende Juni soll die Fertigung des neuen, günstigeren Wagens auf 5.000 Fahrzeuge pro Woche steigen. Das neue Model soll den Durchbruch auf dem Massenmarkt schaffen.

Der Stellenabbau sei Teil der Neuaufstellun...