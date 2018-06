Aus zwölf Schritten

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Club Deportivo Jorge Wilstermann aus Cochabamba hat mit 3:2 nach Elfmeterschießen gegen The Strongest aus La Paz das Torneo Apertura Boliviens gewonnen. Letztere hatten das Hinspiel in La Paz mit 2:1 für sich entschieden und die Cochabambinos mit demselben Resultat den Rückkampf in Sacaba (das eigene Stadion in Cochabamba war wegen der XI. Südamerikanischen Spiele belegt). So wurde ein Entscheidungsspiel an neutralem Ort ausgetragen, im Stadion Patria von Sucre.

Die erste große Chance hatte dort Pablo Escobar (The Strongest), Tormann Arnaldo Giménez war bereits ausgetrickst, doch dann verhedderte sich Escobar noch in der Defensive der Wilstermänner. Die gingen kurz darauf durch einen Kopfball ihres im gegnerischen Fünfmeterraum aufgetauchten Torjägers Gilbert Álvarez in Führung. Der Rückstand machte die »Tiger« ein bisschen wütend, sie attackierten von allen Seiten und kamen noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich.

