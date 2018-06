ZDFzeit: Kim, Trump und die Bombe

Nordkoreas riskanter Machtpoker

Vielleicht bekommt er ja wirklich den Friedensnobelpreis, der Trump, dann allerdings etwas verdienter als sein Vorgänger, der drohnensüchtige Obama. Alles sehr erfreulich eigentlich, die Entwicklung – wenn die Beteiligten nicht so unterste Kanone wären.

ZDF, 20.15

Armeen im Griff der Konzerne

Verteidigung als Geschäft

Die Streitkräfte stehen unter Druck – in Deutschland wie in Frankreich. Beide sind in der Epoche des Neoimperialismus durch Auslandseinsätze von Afghanistan bis Nordafrika gefordert. Dabei kämpft die französische Armee – ähnlich wie die Bundeswehr – mit Finanzproblemen, schlechtem Material und Personalman...