Abkehr von der alten Ordnung

Nach dem Scheitern einer gemeinsamen Abschlusserklärung für den G-7-Gipfel vom Wochenende im kanadischen La Malbaie fordert die Bundesregierung Konsequenzen.

Transatlantikkoordinator Peter Beyer sagte am Montag der Nachrichtenagentur Reuters: »Wir müssen eine Allianz derjenigen Staaten bilden, die die internationale regelbasierte Ordnung erhalten wollen.« Am Sonntag abend hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der ARD-Sendung »Anne Will« den Rückzug von US-Präsident Donald Trump als »ernüchternd und auch ein Stück weit deprimierend« bezeichnet.

Trump gab von Kanada erhobene Zölle auf US-Produkte als Grund an, warum e...