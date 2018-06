Von der Kanzel zur KPD

Ein neues Heft aus dem Pad-Verlag ist einem Abschnitt aus dem politischen Leben von Erwin Eckert (1893–1972) gewidmet. Eckert war Pfarrer der Trinitatiskirche in Mannheim, als unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die Alternative antimilitaristisches, demokratisches Deutschland oder deutsche Zweistaatlichkeit zur Entscheidung stand. Anlass der Veröffentlichung ist der 125. Geburtstag des führenden Mannes der religiös-sozialistischen Bewegung in der Weimarer Republik und späteren Vorsitzenden der KPD in Baden (1946 bis 1950) am 16. Juni 2018. Autor ist der Historiker und Publizist Friedrich-Martin Balzer, ein intimer Kenner der Biographie Erwin Eckerts und engagierter Streiter für dessen Würdigung. Balzer, der mit dieser Schrift erneut einen Beitrag leistet, um den sozialistischen Widerstandskämpfer Eckert in das Bewusstsein der Zeitgenossen zu heben, befindet sich im Einvernehmen mit all denen, die den christlich-marxistischen Dialog im Kampf für eine so...