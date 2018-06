Auf- und Absteiger

Manchmal können auch Zufälle Erkenntnisse fördern. Zufälle wie etwa der, dass am Wochenende zwei weltpolitisch bedeutende Zusammenschlüsse ihre Jahresgipfel gleichzeitig abhielten. Der eine von ihnen, der G-7-Gipfel, dominiert die Debatte in der hiesigen Öffentlichkeit. Der andere, der SCO-Gipfel, wird hingegen kaum registriert. SCO – das ist die Shanghai Cooperation Organisation, die 2001 von Russland, China und vier zentralasiatischen Staaten gegründet wurde. Während die G 7 in Kanada in dem idyllisch-nostalgischen Örtchen La Malbaie zusammenkamen, traf sich die SCO in der quirlig boomenden chinesischen Neunmillionenstadt Qingdao.

Die beiden Gipfeltreffen fanden parallel statt, verliefen aber höchst unterschiedlich. Die G 7 zerstritten sich kräftig. Der Zusammenschluss, der in den 1980er Jahren noc...