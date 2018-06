Streit über Naziglocke geht weiter

Das Timing war ungünstig: Am Vorabend des diesjährigen »Tages der Bundeswehr« fand am Freitag im Soldatenheim »Oase« des Bundeswehr-Standorts Faßberg eine Bürgerversammlung statt, in der es um die Naziglocke in der Michaelkirche ging. Wie die Cellesche Zeitung am Sonnabend meldete, diskutierten rund 250 Einwohner der Gemeinde über den Umgang mit der Glocke, die zwei je zwei mal zwei Zentimeter große Hakenkreuze unter einem Luftwaffenadler zeigt. Das Portal evangelisch.de berichtete von einer »emotional geführten Diskussion«.

Seit Monaten sorgt die Glocke für Streit in Faßberg, wie ähnliche Exemplare in anderen deutschen Kommunen. Ausgelöst wurden die Konflikte durch Berichterstattung über eine Naziglocke im pfälzischen Herxheim im Herbst 2017. Der Streit in Faßberg hebt sich von den anderen ab, weil dort fast der ganze Ort für den Verbleib der Glocke im Kirchturm kämpft. Die Initiative »Pro Glocke« sammelte in den vergangenen Wochen rund 1.600 Unterschrif...