Obdachlose des Tages: AfD-Granden

Jetzt wissen Alice Weidel und Alexander Gauland, wie sich Maria und Josef gefühlt haben müssen. Für den Zimmermann aus Galiläa und seine hochschwangere Angetraute gab es einst in Bethlehem »keinen Raum in der Herberge«, so behauptete es der Evangelist Lukas. Ebensolches geschieht nun, Anno Domini 2018, auch dem Paar an der Spitze der AfD-Bundestagsfraktion. Wie die Welt und die Augsburger Allgemeine am Freitag berichteten, hat das »Holiday Inn Express Augsburg« Weidel und Gauland sowie neun weiteren AfD-Granden, unter ihnen auch Fraktionsvize Beatrix von Storch, die Reservierung verwei...