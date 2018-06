Klage gegen Abtreibungsverbot abgewiesen

Das Oberste Gericht in Großbritannien hat eine Klage gegen das strikte Abtreibungsverbot in Nordirland abgewiesen. Die Klage sei zwar inhaltlich begründet, aus formellen Gründen aber unzulässig, teilten die zuständigen Richter am Donnerstag in London mit. Die Nordirische Menschenrechtskommission hatte gegen das Gesetz aus dem Jahr 1861 geklagt, weil es aus ihrer Sicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verstößt.

Die Kommission hatte in ihrer Klage verlangt, das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zumindest nach Verge...