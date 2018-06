Re: Null Müll

Schluss mit dem Abfallwahnsinn

Rund sechs Millionen Italiener leben in sogenannten Zero-Waste-Gemeinden. Im toskanischen Capannori ist die Mülltrennung strikt, und die Abfallgebühr richtet sich nach der Menge, die jeder Haushalt produziert. Je weniger, um so billiger wird’s. Um das exakt messen zu können, verteilt die Kommune kostenlos Mülltüten an die Familien mit integrierten Mikrochips. So kann ein Scanner im Müllwagen bei der Abholung genau festhalten, wer wieviel wegwirft. Die Erfolge der Stadt scheinen bemerkenswert. Und bis 2020 soll gar kein Restmüll mehr anfallen. Zero Waste. Schön – auch deswegen, weil oft so viel Müll aus Italien zur Verbrennung aufwendig in die Bundesrepublik exportiert wird....