Fünfzehn Köpfe am Tag

In Spanien bemühen sich seit einiger Zeit Angehörige von Opfern des Francoregimes, die in oft schon eingeebneten Massengräbern verscharrt worden sind, diese zu exhumieren und in würdevoller Weise zu bestatten. Auf den da und dort in Medien veröffentlichten Bildern dieser Begräbnisse fehlen in der Regel katholische Priester. Warum ist das so?

Zu den wichtigsten katholischen Schriftstellern gehört der heute so gut wie vergessene Franzose Georges Bernanos (1888–1948). Während seines Aufenthaltes auf der kleinen Insel Mallorca hat Bernanos das Morden der Francofaschisten als Augenzeuge miterlebt und darüber ein in ungewöhnlich offener Sprache geschriebenes Buch mit dem Titel »Die großen Friedhöfe unter dem Mond« veröffentlicht (Paris 1938; in deutscher Sprache zuletzt 1983, Frankfurt am Main). »So erhielten, bis zum Dezember [1936], die Hohlwege der Insel rings um die Friedhöfe regelmäßig ihre tödliche Ernte Andersdenkender. Arbeiter, Bauern, aber auch Bürger...