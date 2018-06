Fuß unter Kinn, Rudern mit den Armen

»Was im Pool passiert, bleibt im Pool«, lautet eine der ehernen Regeln, die ein britischer Schwimmverein sich gegeben hat. Sie soll Vertrauensverhältnisse der Mitglieder sicherstellen, bekommt aber eine ganz andere Bedeutung, als ein Kothaufen im gechlorten Wasser dümpelt. Verdächtig sind die badenden Kinder einer Pool-Geburtstagsparty. »Müssen die auch so viel Torte essen«, mault einer. »Es war plötzlich vor mir, wie ein verdammtes U-Boot«, flucht ein anderer. Dann prusten alle los.

»Swimming with Men« ist eine wunderbar selbstironische Komödie über Männer mit Bierbäuchen in Badehosen. Die Kerls im mittleren Alter sehen sich selbst als Loser. Sie leben auf einem Hausboot, im Hotel oder aus dem Koffer. Die meisten wurden von ihren Frauen rausgeschmissen oder hatten nie eine. Der Club ist alles, was ihnen Halt gibt. Exemplarisch durchlebt der steife Buchhalter Eric (Rob Brydon) seine Midlife-Crisis. Während seine Karriere stagniert und sein Chef von ihm er...