Benzin ohne Erdöl

Flüssige Energieträger wie Benzin, Diesel, Kerosin und Heizöl brauchen einer Untersuchung zufolge künftig nicht mehr aus Erdöl hergestellt zu werden. Die Umstellung der Produktion von Treib- und Kraftstoffen auf erneuerbare Energie sei zu vertretbaren Kosten und wettbewerbsfähigen Preisen bis 2050 möglich, heißt es in einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten Studie der Prognos AG. Man müsse jedoch umgehend damit beginnen, entsprechende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aufzubauen, und eine allmähliche Markteinführung anstreben. Auftraggeber der Analyse sind Verbände der Mineralölwirtschaft.

Flüssige Kraft- und Brennstoffe stellen in der Bundesrepublik rund 98 Prozent der Antriebsenergie im Verkehrssektor und etwa 22 Prozent der Heizenergie bereit. Zudem deckt die chemische ...