Solidarität ist ein Kontinent

»I bin gern mit die Hausbewohner. Warum ist mir nit ganz klar. I versteh’s immer weniger«, sagt einer der Freiwilligen, die in Südtirol das »Haus der Solidarität« am Leben erhalten. Das ist eine soziale Einrichtung, die ohne Subventionen auskommt, ein Auffangbecken für Gestrandete aller Art. Für manche von ihnen ein Zufluchtsort so unwirklich und jenseits von allem, was sie kennen, dass sie ihn den »sechsten Kontinent« nennen.

Der erfahrene Dokumentarfilmer Andreas Pichler (»Call me Babylon«, 2003, »Das Venedig Prinzip«, 2012, »Das System Milch«, 2017) hat das Haus und seine Bewohner porträtiert. Sein Film erzählt von Alkoholkranken, Dieben, Flüchtlingen und Obdachlosen. Von Erwin zum Beispiel, der das erste Mal einsaß, weil er sich weigerte, zum Militär zu gehen. »Du hast also verweigert, bist desertiert?« fragt eine Mitbewohnerin. »Nee, ich bin einfach nicht hingegangen.« Auf seinem Nachttisch stehen verblasste Fotos, die ihn als Bub in Lederhosen zeige...