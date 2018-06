Kungelei unter Geldhändlern

Die australische Wettbewerbsaufsicht ACCC verklagt die Deutsche Bank und die US-Großbank Citigroup Inc. im Rahmen eines Kartellverfahrens gegen die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Es geht dabei um eine rund 2,3 Milliarden Dollar schwere Plazierung von Aktien im Jahr 2015.

Die Deutsche Bank und die Citi­group hatten damals die ANZ beim Verkauf der Wertpapiere unterstützt. Alle drei Banken ...