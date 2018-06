Tageszeitungen vor Dauerstreik?

Wenn Redakteure von Tageszeitungen streiken, erfährt man darüber nicht besonders viel aus der Presse. Verleger und Chefredakteure haben schließlich ein Interesse daran, so etwas wie einen »Normalbetrieb« vorzutäuschen. So auch im aktuellen Tarifkonflikt: Weitgehend ignoriert von den Medien wird bereits seit einem halben Jahr über einen neuen Flächentarifvertrag für die rund 13.000 davon erfassten Tageszeitungsredakteure verhandelt.

Am Montag stand in Berlin die sechste und voraussichtlich entscheidende Verhandlungsrunde an. Mit einem Ende der Gespräche wurde erst nach jW-Redaktionsschluss gerechnet. Bei einer Nichteinigung zwischen dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) auf der einen Seite und der Gewerkschaft Verdi sowie dem Deutschen Journalistenverband (DJV) auf der anderen könnte es zu einem Erzwingungsstreik kommen. Dann würde im Unterschied zu stunden- oder tageweisen Warnstreiks dauerhaft die Arbeit niedergelegt.

Nachdem bereits seit P...