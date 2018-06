Sei lässig

Boundzound war einer von drei Frontmännern der bisher elfköpfigen Berliner Band Seeed. Er starb am Donnerstag im Alter von 46 Jahren. Gestorben. Ich weiß noch genau, was ich dachte, als ich Anfang der Nullerjahre ihren ersten Hit »Dance­hall Caballeros« im Radio hörte: »Das sollen Berliner sein?« Ich konnte nicht glauben, dass Preußen so einen hippen Sound machen konnten. Und erst das Video dazu!

Boundzound hieß bürgerlich Demba Nabé, zusammen mit Pierre Baigorry alias Peter Fox und Frank A. Dellé gründete er 1998 Seeed als Reggaeband mit Bläsern. Auf dem Höhepunkt der Technovermarktung inklusive Love Parade war das schon eine eigenwillige künstlerische Intervention. Alle drei waren aus Berlin, Nabé kam aus dem Osten, die anderen beiden aus dem Westen. Was die Frontmänner vereinte, war ihr multikultureller Hintergrund, aus dem sich der unvergleichliche Seeed-Sound entwickelte. Bei Nabé und Dellé war das Westafrika, Peter Fox hat eine französisch-baskische...