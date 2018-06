Angst vor neuer Krise

Vor zehn Jahren erreichte die vor allem durch das Platzen der Immobilienspekulationsblase in den USA ausgelöste internationale Wirtschafts- und Finanzkrise ihren vorläufigen Höhepunkt. Tatsächlich überwunden ist sie nicht. Eine Regulierung der Finanzmärkte fand nicht statt, und es wird weiter munter spekuliert. Insofern dürfte die offenbar weit verbreitete Angst vor einer neuen Finanzkrise nicht ganz unberechtigt sein.

So sieht etwa eine Mehrheit der Menschen in der BRD in einem möglichen neuen Finanzcrash die größte Bedrohung für ihren Wohlstand. Das ergab zumindest eine Umfrage des Allensbach-Instituts aus dem vergangenen Jahr, die von der Kapitallobbyorganisation »Stiftung Familienunternehmen« dieser Tage in einem Buch veröffentlicht wird.

Nach der Befragung von 1.407 Bürgern im Alter über 16 Jahren rangierte die Furcht v...