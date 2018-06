Wohnungspolitiker des Tages: Matthias Iken

Wenn das christliche Abendland gegen linke Horden verteidigt werden muss, ist Matthias Iken der erste auf der Barrikade. Der stellvertretende Chefredakteur des Hamburger Abendblattes, Leib- und Magenzeitung des hanseatischen Kleinbürgers, spürt in seinen Texten jeden Angriff auf die Freiheit des Marktes oder die Stützen »unserer« Gesellschaft gnadenlos auf.

Der G-20-Gipfel in der Hansestadt war für Iken eine Sternstunde. Nach den Krawallen am 7. Juli 2017 konnte er in seinem Blättchen nach Herzenslust die Klaviatur der Demagogie bedienen. Alliterierend machte...