Zuma-Lager droht mit Aufstand

Totgesagte leben länger, das gilt auch in der Politik. Und so schaffte es am vergangenen Freitag ein Mann auf die Titelseite des südafrikanischen Mail & Guardian, der erst im Februar aus dem Amt gedrängt worden war: Expräsident Jacob Zuma. Die Schlagzeile war so knapp bemessen wie plakativ: »He’s back« (Er ist zurück).

Ganz so weit, wie die größte Wochenzeitung des Landes es mit dieser Aufmachung suggeriert, ist es noch nicht. Eine Gruppe von Zuma-Anhängern versucht derzeit, eine neue Partei aufzubauen, um – so das erklärte Ziel – dem African National Congress (ANC) bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr Stimmen abzujagen. Das Pro-Zuma-Lager, das sich unter dem Namen Mazibuyele Emasisweni zusammengefunden hat, setzt sich aus religiösen Organisationen, einigen Unternehmerverbänden, traditionellen Autoritäten und Vertretern der Minibustaxibranche zusammen. Das mag nach einer bunten Mischung klingen. Doch das einende Ziel ist di...