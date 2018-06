Wie in Venezuela

Der Muttertag wird in Nicaragua jährlich am 30. Mai begangen, diesmal sogar aufgrund einer Anordnung der Regierung als bezahlter Feiertag. Auf der Avenida de Bolívar a Chávez in der Hauptstadt Managua versammelten sich aus diesem Anlass die Anhänger der Regierung zu einem Friedenskonzert. Ein zeitgleicher Aufmarsch Tausender Oppositioneller eskalierte jedoch, und es kam erneut zu Gewalt. Mindestens 15 Menschen starben, rund 200 weitere wurden verletzt. Die von der Opposition kontrollierten Tageszeitungen und Fernsehsender machten dafür erneut die Regierung verantwortlich. Die Polizei habe die friedlichen Demonstranten attackiert, hieß es. In sandinistischen Medien veröffentlichte Aufnahmen belegen dagegen die terroristischen Gewalttaten der rechten Gruppen. Nicaraguas Regierung appellierte erneut an alle Seiten, die internen Differenzen durch Gespräche beizulegen. Dagegen fordern die Opposition sowie die Unternehmer des Landes vorgezogene Präsidentschafts...