»Größer als Fußball«

Uppsala. Auf Besuch in seiner kurdischen Heimat, verteilte der Kapitän des schwedischen Erstligaaufsteigers Dalkurd FF, Peshraw Azizi, neulich Spenden, als er von einem Kämpfer gegen den IS erkannt wurde. »Er sagte: ›Was machst du hier? Geh nach Hause und mach uns dort glücklich – mit Fußball‹. Ich war schockiert, dass er mich kennt«, sagte Azizi nach seiner Rückkehr dem Guardian. »Die Menschen in Kurdistan sind entweder Fan von Real Madrid, Barcelona – oder Dalkurd.«

Dalkurd hat an die anderthalb Millionen Facebook-Follower. Sportdirektor Adil Kizil ist »stolz darauf, Kurden in der ganzen Welt Freude zu bereiten«. Gegründet wurde der Klub 2004 in Borlänge, e...