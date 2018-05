Interesse schlägt Ideologie

Nach der Entscheidung über die neue EU-Entsenderichtlinie gibt es innerhalb der konservativen bzw. rechten Parteienfamilie Europas Anzeichen für einen tiefergehenden Dissens in der Frage der Personenfreizügigkeit in der EU. Sie zeigen, wie schnell ideologische Dispositionen in den Hintergrund treten, wenn harte wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat am Donnerstag die Forderung von Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) nach einer Einschränkung der Personenfreizügigkeit in der EU zurückgewiesen. Der Vorschlag sei eine »Mischung aus Phantasielosigkeit und Stimmungsmache«, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Neuen Osnabrücker Zeitung (Donnerstagausgabe). Die Personenfreizügigkeit sei »eine hochmoderne Errungenschaft«, die nicht aufgegeben werden dürfe. Strache hatte sich am Dienstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung in Wien für eine Änderung der derzeitig...