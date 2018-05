Widerstand regt sich

Einmal mehr bemüht die etablierte Politik das Argument des »Kampfes gegen den Terror«, um in Windeseile Grund- und Freiheitsrechte der Bevölkerung zu schleifen. Mehrere Landesregierungen arbeiten derzeit an Verschärfungen ihrer Polizeigesetze. Während die bayerische CSU-Staatsregierung kürzlich – dem Protest von Bürgerrechtsorganisationen zum Trotz – das dortige Polizeiaufgabengesetz durch den Landtag peitschte, will Nordrhein-Westfalen noch vor der parlamentarischen Sommerpause nachziehen. Auch in Sachsen und Niedersachsen sollen die Polizeigesetze novelliert und im Herbst verabschiedet werden. Die Vorlagen ähneln sich allesamt. Mit den nicht näher definierten Begrifflichkeiten der »drohenden Gefahr« und des »Gefährders« soll die Unschuldsvermutung faktisch abgeschafft werden. Geht es nach den jeweiligen Landesregierungen, reicht künftig der bloße Verdacht, um Menschen ohne konkreten Tatvorwurf für mehrere Wochen zu inhaftieren. Auch die Videoüberwachung...