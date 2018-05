Massenüberwachung zulässig

Noch am späten Mittwoch abend entschieden die Richter des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) in Leipzig, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) weiterhin massenhaft Daten im weltweit größten Internetknotenpunkt, dem De-Cix in Frankfurt am Main, abgreifen darf. Damit wurde die Klage der Betreiberfirma abgewiesen. De-Cix wollte eine gerichtliche Überprüfung der jahrelangen anlasslosen Überwachung durch den BND erwirken (siehe jW vom Donnerstag). Weitere Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung haben die Leipziger Richter nicht zugelassen.

Der BND sei »im Rahmen seiner Aufgaben« berechtigt, auf Anordnung des Bundesinnenministeriums gebündelte, internationale Telekommunikationsverbindungen »zu überwachen und aufzuz...