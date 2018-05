Tausende gegen Tsipras

Zehntausende Menschen haben am Mittwoch in Griechenland die Arbeit niedergelegt, um gegen die Kürzungspolitik der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras zu protestieren. An dem 24stündigen Ausstand, zu dem die Gewerkschaftsdachverbände GSEE und ADEDY sowie die kommunistische Gewerkschaftsfront PAME aufgerufen hatten, beteiligten sich unter anderem die Eisenbahner, Transport- und Hafenarbeiter. Alle Fähren blieben am Mittwoch im Hafen von Piräus. Auch im Ionischen Meer wurden die Fähren bestreikt, so dass Inseln ohne Flughafen von der Außenwelt abgeschnitten waren. Da die Journalisten ebenfalls die Arbeit niedergelegt hatten, verbreiteten weder die staatliche Agentur ANA-MPA noch die Rundfunk- und Fernsehsender Nachrichten. Die öffentliche Verwaltung und Schulen blieben geschlossen. Ärzte in staatlichen Krankenhäusern behandelten nur Notfälle. An den Flughäfen wurden einige Flüge gestrichen.

»Wir protes...