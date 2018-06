In Rauch aufgehen

»In einer wahrhaft ökologischen Welt wird der Begriff der Natur sich in Rauch auflösen«, heißt es in dem Buch »Ökologie ohne Natur« (2016) des US-amerikanischen Ökophilosophen Timothy Morton, der dabei an eine glückliche Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt, Kultur und Natur denkt. Der Begriff »Ökologie« geht auf den Jenaer Zoologen Ernst Haeckel (1834–1919) zurück. Er verstand darunter die Erforschung »der Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenzbedingungen rechnen können« (1866). Haeckel studierte vornehmlich die Unterwasserfauna in verschiedenen Teilen der Welt – allerdings gerade nicht in ökologischer Hinsicht, insofern er sich meist auf einzelne Tiere konzentrierte, die er gewissermaßen auf dem Seziertisch analysierte. Einige Jahre nach Haeckels Definition schlug der Biogeograph Karl August Möbius (1825–1908) den Begriff der »Biocönose« zur Erforschung der maritimen Lebensgemeinschaften v...