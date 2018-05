Seriöse Forschung, immerhin

Vor 25 Jahren wurde aus den Nationalen Mahn- und Gedenkstätten im Land Brandenburg die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Die Mahnung verschwand also aus dem Titel einer Einrichtung, deren zentrale Orte bis heute die KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück sind. Natürlich hatten jene Umbenennungen ab 1990 etwas mit dem Bestreben zu tun, die Erinnerung an die DDR-Vergangenheit zu tilgen. Die Leipziger Universität zum Beispiel legte 1991 ihren Ehrennamen »Karl Marx« ab, was im übrigen dazu geführt hat, dass es heute keine deutsche Universität gibt, die den Namen des weltweit bekanntesten Deutschen trägt. Aus dem Mahnmal der DDR für die »Opfer des Faschismus und Militarismus« in der Berliner Neuen Wache wurde in jenen Tagen die »Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft«.

Günter Morsch, langjähriger Direktor der brandenburgischen Stiftung, geht am 31. Mai in den Ruhestand. Zu seinem Nachfol...