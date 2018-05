Euer Ernst?

Am 1. Juni vor 80 Jahren wurde der Schriftsteller Ödön von Horváth in der Pariser Emi­gration von einem herabstürzenden Ast erschlagen. Nikolaus Scholz beschäftigt sich im Feature »Horváths Gebeine oder Endlich zu Hause! Spurensuche einer Heimholung« (ORF 2018; Di.,16 Uhr, ORF Ö1) mit Horváths sterblichen Überresten. Die wurden 1988 von Paris nach Österreich überführt – Knochen als »Kulturgut« sozusagen. Das Werk des Dichters ist in dieser Woche mit »Kasimir und Karoline« (Rundfunk der DDR 1978; Fr., 22 Uhr, RBB Kulturradio) sowie »Niemand« (WDR/ORF 2016; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) vertreten; dazu kommt Andreas Kloners und Nikolaus Scholz’ »Sonnenuntergang im Wienerwald – Eine Lange Nacht über Ödön von Horváth« (DLF Kultur/DLF 2018; Ursendung Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und Wdh. 23 Uhr, DLF).

In dem Stück »Es gibt nur ein kleines Happy End« (SWR/DLF/NDR 2018; Di., 19.15 Uhr, DLF) greifen Heike Brunkhorst und Roman Herzog eine Recherche aus den nuller Jahren zum euro...