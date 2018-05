Ins preußischblaue Herz der Finsternis

Friedrich II. legte die Odersümpfe trocken, siedelte religiös Verfolgte auf dem neugewonnenen Boden an, bepflanzte ihn mit Kartoffeln. Er allein? Hatte er nicht wenigstens einen Minister, einen Ingenieur, einen Vorarbeiter, einen Landvermesser bei sich? Die einschlägigen Fragen eines lesenden Arbeiters beantwortet Norman Ohlers 1747 im Oderbruch, in Potsdam und Berlin spielender Roman »Die Gleichung des Lebens«.

Den Ingenieur aber, den Franzosen Mahistre, hat der König zu Beginn der Erzählung allerdings nicht mehr, er ist offenbar ermordet worden. Mit der Aufklärung des Falles, der kein einzelner bleibt, wird einer der bedeutendsten Mathematiker und Universalgelehrten der Epoche, Leonhard Euler, betraut. Seine Aufgaben als Ermittler und als Landvermesser führen ihn in jeder Hinsicht in den Sumpf. Ohlers Erzählwerk ragt aus der Masse an Thrillern, Kriminalliteratur und historischen Romanen heraus. Ungewöhnlich gründliche Recherchen münden in eine Darstellu...