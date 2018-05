Menschheitshoffnung Wachsmotte

In der VW-Stadt Wolfsburg findet demnächst eine Ausstellung über Erdöl statt. Es geht um Förderung, Verteilung und Verarbeitungstechnologien. Erdölprodukte sind kaum abbaubar und das Öl selbst ist toxisch. In Burma goss man Erdöl z. B. auf Gewässer, um die Malariamücke abzutöten. Seltsamerweise gibt es aber eine Fliege, die das überlebt: Helaeomyia petrolei. Bereits 1930 erschien über sie ein Aufsatz von W. H. Thorpe, Mitarbeiter des »Imperial Institute of Entomology«. Darin heißt es: »Psilopa petrolei gehört zweifellos zu den größten biologischen Kuriositäten.« Ihre Larven wachsen in Öltümpeln heran, sie schwimmen nahe der Oberfläche und leben von Insekten, die auf dem für sie tödlichen Öl gelandet sind. Zum Verpuppen hängt sich die Fliegenlarve an Grasshalme an den Rändern der Sickerstellen. Die erwachsene Fliege kann auf dem Öl gehen. Es gibt sie nur in Kalifornien, deswegen findet man im Internet fast nur angloamerikanische Einträge und ein paar russi...