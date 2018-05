Auf dem Balkon

Der Giro d’Italia 2018 begann vor gut drei Wochen in Jerusalem. Die Wahl dieses durchaus skurrilen Startorts für die Italien-Rundfahrt war ganz deutlich eine dieser unsäglich zeitgeistgeschuldeten politisch-ideologischen Entscheidungen. Negative Erinnerungen an 1986 drängten sich auf. Denn ein Giro im heutigen Israel ist wie der damalige Friedensfahrtstart im akut verstrahlten Kiew, nahe Tschernobyl. Glücklicherweise gestalteten sich die drei Tage im Nahen Osten wenig mitreißend. Ein Prolog am Tempelberg sowie zwei Etappen mit wüster Wüstenstreckenführung langweilten nachhaltig. Anschließend setzte das Peloton nach Sizilien über, um den Giro standesgemäß weiterzuführen.

Lediglich die sportlichen Ausreißer eines jungen Berliners ließen aufhorchen. Maximilian Schachmann vom Team Quick-Step eroberte das Weiße Trikot des besten Jungprofis (bis 24 Jahre) und konnte es lange Zeit verteidigen. Nachdem er im März bereits bei der Katalonien-Rundfahrt mit einem Eta...