Leere Versprechungen

Anlässlich des hundertsten Jahrestags der Balfour-Deklaration zur Unterstützung »einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk« (4. November 1917) erschien Ende vergangenen Jahres im Promedia-Verlag ein Buch, das die Entwicklung des Palästina-Konflikts bilanziert. Bereits in seinem Vorwort verweist der Herausgeber Fritz Edlinger auf den doppelten Rechtsbruch, den diese Willensbekundung des damaligen britischen Außenministers Arthur Balfour darstellte: Palästina war 1917 noch Teil des Osmanischen Reiches. Großbritannien verfügte also zum einen über ein Territorium, das ihm gar nicht gehörte. Zum anderen wurde die palästinensische Bevölkerung zu dieser Entscheidung nicht gehört, was ja (dank erstens) auch gar nicht möglich gewesen wäre. Auf diese einleitende Feststellung folgt ein klar formuliertes Anliegen: »Ob Israel seinen aggressiven und rechtswidrigen Weg fortsetzen kann, hängt sicherlich nicht ganz unwesentlich davon ab, inwieweit die internationa...