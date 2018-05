Flauberts schlechter Atem

Schon beim Drehbuchschreiben für sein hübsches Alltagsmysterienspiel »Paterson« hat Jim Jarmusch gewusst, dass er seinem dichtenden Busfahrer Verse von Ron Padgett in die Feder diktieren würde. »Padgetts Gedichte nehmen sich selbst nicht so ernst. Sie feiern die kleinen Dinge. Jedes Gedicht wird immer nur für eine bestimmte Person und nicht für die ganze Welt geschrieben«, sagt er über seinen Freund und ehemaligen Kommilitonen, mit dem er in New York an der Columbia University die Literaturkurse Kenneth Kochs besuchte.

Koch gehörte zur New York School, einem informellen Zusammenschluss aus Dichtern, bildenden Künstlern und Musikern mit Frank O’Hara als ihrem Gravitationszentrum. Von O’Hara stammt die schöne, pragmatische, unelitäre, unakademische, ja, nachgerade urdemokratische ästhetische Grundsatzformal dieses Zirkels, wonach alles, wirklich alles ins Kunstwerk Eingang finden könne, solange man es nur genau genug beobachte und beschreibe. Also gerade au...